Медработник проиграл 4 тысячи долларов пациента на ставках в интернете

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Интересная история приключилась в Витебской области. В больницу поступил пациент. С собой он привез все накопленные деньги, а было их чуть больше четырех тысяч долларов. Как обычно бывает в больницах, все ценности сдают материально ответственному на хранение, а при выписке забирают. Мужчина так и сделал. Но когда пациента выписывали, деньги ему отдали. Но сумма была гораздо меньше.

- Выяснилось, что 34-летний сотрудник медицинского учреждения с июня по июль 2019 года присвоил $4,1 тыс. пациента, - рассказывает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - По данным следствия, подозреваемый проиграл деньги, делая ставки в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.