2019-08-01T09:37:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске на оживленном перекрестке перевернулась фура

Сотрудники МЧС залили машину пеной, чтобы она не загорелась
Настасья КОРСАК
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Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкомаФото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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Авария в Витебске произошла около 17.00 недалеко Смоленского рынка. На оживленном перекрестке перевернулся тягач Mercedes с прицепом. Пострадавших нет.

- Фура поворачивала налево с улицы Гагарина на Людникова, - цитирует официального представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица belta.by.

За рулем был 30-летний водитель из Пинска. Он доставлял поддоны из поселка Витьба в Минск. Дорога была незнакомой, поэтому он ориентировался по дорожным знакам и доверился навигатору: поехал через город, хотя мог объехать по кольцу.И на на крутом повороте водитель не справился с управлением Фура упала на бок. Сотрудники МЧС залили машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание.

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