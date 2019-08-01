C 1 августа в Беларуси повышаются пенсии

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С 1 августа в среднем на 6,6% увеличатся трудовые пенсии. Их средний размер составит 438 рублей, а пенсии по возрасту - Br446,1.

-Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше - Br57,73, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br43,3. Надбавка для инвалидов I группы составит Br57,73, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br28,87. Также в связи с ростом БПМ повышаются минимальные пенсии по возрасту - до Br242,88; социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии): инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br254, инвалидам с детства II группы - Br219,36, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br196,27, инвалидам III группы - Br173,18, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br115,46, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br184,73 до Br254, - пишет belta.by.

Повысятся пенсии и для других категорий: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и др. А также увеличатся суммы пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, - до Br230,91 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br277,09 (за двумя и более).