2019-08-01T11:19:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы?

Брестчане заметили похожий на икону Божией Матери контур
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне.Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне, который установили в центре обустроенного в этом году Городского сада. Оно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.

Известно, что камень привезли с Красного двора на окраине Бреста - его достали из карьера. Многотонный камень поставили на насыпь на пересечении аллей еще в марте, но лика Богородицы никто на нем раньше не замечал.

Пятно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах. Фото: Оксана БРОВАЧ

Пятно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.Фото: Оксана БРОВАЧ

Необычное наблюдение брестчане уже обсуждают в соцсетях. Одни считают это добрым предзнаменованием, другие - только лишь плодом воображения.

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