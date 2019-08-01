КП Беларусь
В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы?
Брестчане заметили похожий на икону Божией Матери контур
Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне, который установили в центре обустроенного в этом году Городского сада. Оно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.
Известно, что камень привезли с Красного двора на окраине Бреста - его достали из карьера. Многотонный камень поставили на насыпь на пересечении аллей еще в марте, но лика Богородицы никто на нем раньше не замечал.
Пятно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.Фото: Оксана БРОВАЧ
Необычное наблюдение брестчане уже обсуждают в соцсетях. Одни считают это добрым предзнаменованием, другие - только лишь плодом воображения.