В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы?

Изменить размер текста: A A

Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне, который установили в центре обустроенного в этом году Городского сада. Оно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.

Известно, что камень привезли с Красного двора на окраине Бреста - его достали из карьера. Многотонный камень поставили на насыпь на пересечении аллей еще в марте, но лика Богородицы никто на нем раньше не замечал.

Пятно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах.Фото: Оксана БРОВАЧ

Необычное наблюдение брестчане уже обсуждают в соцсетях. Одни считают это добрым предзнаменованием, другие - только лишь плодом воображения.