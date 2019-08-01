КП Беларусь
На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю пенсионерку
Женщина была без сознания
Фото: Гродненское областное управление МЧС
Изменить размер текста:
В Волковыске загорелась однокомнатная квартира жилого дома на улице Октябрьской. О пожаре вечером 31 июля спасателям сообщил сосед.
- В подъезде и квартире, расположенной на первом этаже, наблюдалось плотное задымление. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяйку 1932 года рождения. Женщина была без сознания, - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.
Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. С признаками отравления продуктами горения забрали в реанимацию центральной районной больницы.
- Огнем поврежден пол на кухне, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - говорят в МЧС.