2019-08-01T11:30:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю пенсионерку

Женщина была без сознания
Настасья КОРСАК
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Фото: Гродненское областное управление МЧСФото: Гродненское областное управление МЧС
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В Волковыске загорелась однокомнатная квартира жилого дома на улице Октябрьской. О пожаре вечером 31 июля спасателям сообщил сосед.

- В подъезде и квартире, расположенной на первом этаже, наблюдалось плотное задымление. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяйку 1932 года рождения. Женщина была без сознания, - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. С признаками отравления продуктами горения забрали в реанимацию центральной районной больницы.

- Огнем поврежден пол на кухне, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - говорят в МЧС.

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