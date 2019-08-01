Рыбаку, который ловил судака, грозит 6 лет

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41-летний мужчина ловил рыбу в темное время суток, с 2 часов до 6 утра, что запрещено, на озере Паульское в Ушачском районе. Улов - 69 рыб: судак, окунь, густер, красноперка и плотва. Дело было в конце мая, а с 15 апреля по 30 мая ловить судака запрещено из-за нереста.

- Своими противоправными действиями мужчина причинил ущерб окружающей среде в особо крупном размере - 6426 рублей, - говорят в Генпрокуратуре.