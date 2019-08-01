Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники

Президент хочет, чтобы белорусский опыт был полезен и в Узбекистане

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Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

- Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте, - сказал Александр Лукашенко на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым. Об этом пишет belta.by.

Президент сказал, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Затраты на их эксплуатацию ниже на 40%.

- Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане, - добавил он.