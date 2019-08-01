Экс-сотрудница солигорского ломбарда взяла 10 тысяч рублей. А потом призналась и вернула деньги

Сейчас девушка под подпиской о невыезде, а дело передано в прокуратуру

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24-летняя девушка работала почти полгода товароведом в ломбарде. Воспользовалась служебным положением и взяла себе больше 10 тысяч рублей.

- Девушка имела доступ к программе фирмы с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия и цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими изделия и сумму. Потом производила расчет и брала из кассы деньги, - рассказала представитель УСК Татьяна Белоног.

Недосчитались денег после инвентаризации. Девушка во всем призналась и возместила ущерб. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.