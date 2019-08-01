2019-08-01T16:48:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Экс-сотрудница солигорского ломбарда взяла 10 тысяч рублей. А потом призналась и вернула деньги

Сейчас девушка под подпиской о невыезде, а дело передано в прокуратуру
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Деньги девушка тратила на личные нуждыДеньги девушка тратила на личные нуждыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

24-летняя девушка работала почти полгода товароведом в ломбарде. Воспользовалась служебным положением и взяла себе больше 10 тысяч рублей.

- Девушка имела доступ к программе фирмы с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия и цифровую технику. Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими изделия и сумму. Потом производила расчет и брала из кассы деньги, - рассказала представитель УСК Татьяна Белоног.

Недосчитались денег после инвентаризации. Девушка во всем призналась и возместила ущерб. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
15-летний парень на скутере попал под поезд и остался без ноги
Оскорбление памяти о жертвах фашизма или оригинальный дизайнерский ход? В Бресте спорят из-за плаката
В Ивьевском районе 20-летний парень угнал грузовик, чтобы покататься по территории школы
В Смолевичском районе минчанин нашел скелет человека в доме, который достался по наследству супруге
«Хотел лучшей жизни». Россиянин пытался проехать из Бреста в Евросоюз под вагоном поезда
На трехлетнего мальчика наехал велосипедист в Бресте
Житель Барановичей должен государству 7 тысяч рублей за то, что совмещал учебу с уходом за инвалидом
Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники
Рыбаку, который ловил судака, грозит 6 лет
Минчанин повредил машину, потому что водитель плохо парковался
На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю пенсионерку
В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы?
C 1 августа в Беларуси повышаются пенсии
В Витебске на оживленном перекрестке перевернулась фура
Медработник проиграл 4 тысячи долларов пациента на ставках в интернете