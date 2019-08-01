2019-08-01T17:16:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Барановичей должен государству 7 тысяч рублей за то, что совмещал учебу с уходом за инвалидом

Мужчина готов дойти до Верховного суда
Оксана БРОВАЧ
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Областной суд уменьшил сумму искаОбластной суд уменьшил сумму искаФото: Оксана БРОВАЧ
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- Заочно учиться и получать пособие нельзя, очно - нельзя. Так а как мне учиться? Это прямое противоречие Конституции, - считает Веслав Соколовский.

«Комсомолка» писала о ситуации, в которой оказался 38-летний житель Барановичей. Он уже 14 лет ухаживает за недееспособным отцом - инвалидом первой группы. Веслав поступил на филфак БГУ и 4 года учился по индивидуальному плану. Но оказалось, по закону человек либо получает пособие по уходу за инвалидом, либо учится. Веславу пришлось отчислиться.

Управление по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома подало на Веслава в суд. Суд вынес решение не в пользу мужчины: тот должен вернуть государству пособие, которое получал во время учебы в университете, плюс проценты. Всего больше 10 тысяч рублей.

Решение районного суда Соколовский обжаловал в Брестском областном. Коллегия по гражданским делам уменьшила сумму иска до 7 768 рублей и 59 копеек. Суд вычел из заявленных 10 тысяч пособие, которое Веслав получал во время академического отпуска, потому что тогда он не учился. В остальном претензии к нему остались в силе.

- В какой-то мере это победа, маленькая победа. За академический отпуск не взыскивается - и я считаю, это справедливо. Но я буду добиваться, чтобы решение Барановичского суда отменили полностью, потому что доводы, изложенные в апелляции на десяти страницах, остались не восприняты, - комментирует решение областного суда Веслав Соколовский.

Мужчина намерен обжаловать решение коллегии у председателя Брестского областного суда, а затем, если понадобится, готов идти в Верховный суд. Также он надеется попасть на личный прием к министру труда и соцзащиты Ирине Костевич. Ей он хочет донести, что законодательство несовершенно: оно не учитывает обучение по индивидуальному плану, которое можно совмещать с добросовестным уходом за инвалидом.

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