2019-08-01T16:45:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трехлетнего мальчика наехал велосипедист в Бресте

У ребенка тяжелые травмы. Ищут свидетелей
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: sk.gov.byФото: sk.gov.by
Изменить размер текста:

23 июня около 19 часов 50 минут на трехлетнего мальчика наехал велосипедист. Случилось это около рынка «Лагуна» в Бресте. Ребенок был вместе с мамой. Мальчик получил травмы, которые медики квалифицируют как тяжкие. О происшествии рассказали в Следственном комитете. На водителя велосипеда заведено уголовное дело.

Следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить об этом по телефонам: (029) 826-91-62, (0162) 52-89-48, (0162) 27-37-00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
15-летний парень на скутере попал под поезд и остался без ноги
Оскорбление памяти о жертвах фашизма или оригинальный дизайнерский ход? В Бресте спорят из-за плаката
В Ивьевском районе 20-летний парень угнал грузовик, чтобы покататься по территории школы
В Смолевичском районе минчанин нашел скелет человека в доме, который достался по наследству супруге
«Хотел лучшей жизни». Россиянин пытался проехать из Бреста в Евросоюз под вагоном поезда
Житель Барановичей должен государству 7 тысяч рублей за то, что совмещал учебу с уходом за инвалидом
Экс-сотрудница солигорского ломбарда взяла 10 тысяч рублей. А потом призналась и вернула деньги
Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники
Рыбаку, который ловил судака, грозит 6 лет
Минчанин повредил машину, потому что водитель плохо парковался
На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю пенсионерку
В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы?
C 1 августа в Беларуси повышаются пенсии
В Витебске на оживленном перекрестке перевернулась фура
Медработник проиграл 4 тысячи долларов пациента на ставках в интернете