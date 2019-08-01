На трехлетнего мальчика наехал велосипедист в Бресте

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23 июня около 19 часов 50 минут на трехлетнего мальчика наехал велосипедист. Случилось это около рынка «Лагуна» в Бресте. Ребенок был вместе с мамой. Мальчик получил травмы, которые медики квалифицируют как тяжкие. О происшествии рассказали в Следственном комитете. На водителя велосипеда заведено уголовное дело.

Следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить об этом по телефонам: (029) 826-91-62, (0162) 52-89-48, (0162) 27-37-00.