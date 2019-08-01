2019-08-01T17:51:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Смолевичском районе минчанин нашел скелет человека в доме, который достался по наследству супруге

Мужчина сам позвонил в милицию и рассказал о неожиданной находке
Настасья КОРСАК
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Фото: https://t.me/pressmvdФото: https://t.me/pressmvd
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- Несколько часов назад 40-летний минчанин позвонил в милицию и рассказал, что нашел скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района, - рассказала на Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мужчина наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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