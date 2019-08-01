Оскорбление памяти о жертвах фашизма или оригинальный дизайнерский ход? В Бресте спорят из-за плаката
Нешуточные баталии в соцсетях разразились из-за выставки польского плаката к 1000-летию Бреста. Точнее, из-за одного плаката. На нем изображен монумент "Мужество" из Брестской крепости, в простонародье - главный монумент, или "Голова". Только в необычной интерпретации - солдат улыбается и делает сэлфи.
- Это оскорбление памяти защитников Брестской крепости! - твердят комментаторы.
- А мне нравится, и я не вижу тут стеб. Это просто хороший творческий ход. Хввтит уже быть жертвами войны, жизнь идет дальше. В этом плакате очень много смысла. Смотрите глубже, мыслите шире! - вступила в дискуссию брестчанка Вера.
Плакаты на выставке - работы студентов Академии искусств из города Катовице. Автор скандального плаката с сэлфи - Йоанна Ледворух. Она в Бресте никогда не была, видела его только по фотографиям из интернета. Внимание привлек снимок этого монумента из Брестской крепости.
Одни видят в плакате оскорбление исторической памяти, другие - стёб над современным миром. Фото: natatnik.by.
- Это памятник. Наверняка, каждый день возле него собирается много туристов, которые делают бессмысленные селфи, не осознавая смысла этого памятника. Я понимаю, что он символизирует. Вопрос в том, понимают ли другие? - раскрывает автор свой замысел брестскому интернет-изданию Natatnik.by
Выставка плаката будет работать в Выставочном зале на улице Советской до 11 августа.
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