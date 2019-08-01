2019-08-01T18:18:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивьевском районе 20-летний парень угнал грузовик, чтобы покататься по территории школы

Молодому человеку грозит уголовная статья
Надежда БУТОВИЧ
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Предприниматель припарковал грузовик и оставил ключ зажигания в замке. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Предприниматель припарковал грузовик и оставил ключ зажигания в замке. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Инцидент произошел на днях в Ивьевском районе, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратился владелец МАЗа. Мужчина утром заметил, что его грузовик находится не там, где он припарковал его с вечера и решил выяснить, что произошло.

Правоохранителям удалось оперативно выяснить, кто покатался на машине.

– Местный житель, 20-летний парень, примерно 21.00 пришел на бывшую школьную территорию в деревне Морино. В «старой школе» теперь местный бизнесмен паркует различную технику, в том числе, среди других машин стоял и грузовой МАЗ. Молодому человеку захотелось прокатиться на грузовике, он залез в кабину и увидел, что в замке зажигания есть ключ. Поэтому он завел авто и стал «кружить» по бывшему стадиону школы. А когда ездить по кругу надоело парень заглушил машину и ушел, – уточнили в пресс-службе.

Несмотря на то, что никакого ДТП не произошло и после вечерних «покатушек» МАЗ остался в технически исправном состоянии, на молодого человека за проступок возбуждено уголовное дело по обвинению в угоне.

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