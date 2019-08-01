15-летний парень на скутере попал под поезд и остался без ноги

Подросток не рассчитал скорость и врезался в грузовой состав. Фото: МВД.

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Жуткая авария на железной дороге произошла в Школе в четверг, 1 августа, информирует пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Днем примерно в 16.00 часов под товарняк попал подросток на скутере. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой 15-летнего школьника на железнодорожном переезде сбил грузовой поезд.

– По предварительной информации, подросток хотел пересечь железнодорожные пути на запрещающий красный сигнал светофора. Возможно, школьник не видел приближающегося состава. В итоге юноша не рассчитал скорость и врезался в товарняк. В ДТП школьнику оторвало ногу, – пояснили в пресс-службе.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшее учреждение здравоохранения.

На месте происшествия на данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и СК. В МВД напоминают, что несоблюдение правил безопасности может привести к трагическим последствиям.