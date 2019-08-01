2019-08-01T19:21:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лельчицах профессиональный игрок на ставках обманул кассиршу киоска на $8500

Женщина принимала ставки без денег, а мужчина, даже выигрывая, не платил в кассу
Надежда БУТОВИЧ
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Продавца подкупило то, что игрок часто выигрывал крупные суммы. Фото: pixabay.com.Продавца подкупило то, что игрок часто выигрывал крупные суммы. Фото: pixabay.com.
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На Гомельщине профессиональный каппер (Прим.: спортивный аналитик, который делает ставки и консультирует) одурачил работницу киоска «Белсоюзпечати», информируют в пресс-службе МВД.

История началась с того, что в один из киосков, где кроме прессы реализуются лотерейные билеты и принимаются ставки, стал регулярно захаживать горожанин. Мужчина постоянно делал ставки, в том числе и крупные, и так же часто уходил с крупными выигрышами.

– Продавца, можно сказать, подкупила эта удачливость и «финансовая стабильность» каппера. И, поэтому, когда постоянный клиент попросил оформить ставку «в долг» 34-летняя женщина не отказала, – пояснили в пресс-службе.

Ставки «на вексель» вошли у 30-летнего мужчины в привычку. Он каждый раз обещал оплатить долг в кассу, как только выиграет в лотерею. Но даже, если и бывали удачные ставки, денег продавцу не давал.

– Таким образом, через электронный терминал прошли многочисленные бесплатные ставки в интерактивные игры на сумму 17600 рублей. Об ущербе стало известно, когда работница киоска собралась в декретный отпуск, и дела принимала ревизионная комиссия, – уточнили в МВД.

После проверки материалы были переданы в местный РОВД. Против «игрока» возбуждено уголовное дело по обвинению в причинение имущественного вреда в крупном размере без хищения.

Сообщается, что каппер ранее уже был судим за кражу, а также половые сношение и другие действия сексуального характера с лицом моложе 16 лет.

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