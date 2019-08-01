«Залезли в квартиру через балкон, избили, вывезли в лес, а потом предложили помириться»: на минчанина напал знакомый

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ЧП произошло не так давно в поселке Юбилейном в Минском районе, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

В милицию обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что поздно вечером, примерно в 22.00 часов, когда он уже спал, к нему в квартиру через балкон проник неизвестный.

– Чужак сразу же набросился на хозяина квартиры и стал его избивать еще сонного, и пока тот приходил в себя – обшарил карманы джинсов и забрал 650 рублей. Потом нападавший потащил мужчину на улицу, где рядом с подъездом ожидали в машине еще двое, – рассказали в пресс-службе.

В авто потерпевший узнал одного из группировки – с мужчиной он когда-то вместе был на «заработках». Тем временем, преступники вывезли похищенного в лесной массив и там продолжили избиения.

– Нападавшие все время твердили о каких-то 2200 долларах, которые мужчины был им якобы должен. Но минчанин повторял, что никаких денег не должен и обязательно заявит о произошедшем в милицию, – пояснили в пресс-службе.

Поняв, что «выбить» выдуманных денег не получится, а срок грозит реальный, злоумышленники решили перевести все в шутку и помириться. Они отвезли избитого мужчину на квартиру к одному из нападавших, где устроили бурное застолье.

– Преступники рассчитывали, что выпив «мировую» мужчина к правоохранителям не пойдет, – добавили в УВД.

Вскоре подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. Ими оказались ранее судимые за различные преступления граждане: 34-летний житель Петриковского района на Гомельщине, 33-летний житель столицы и 27-летний уроженец Хотимского района Могилевщины.

За грабеж, вымогательство и лишение свободы возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.