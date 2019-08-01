Под Минском 4 мужчин отравились, когда чистили трехметровую скважину

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Следователи выясняют обстоятельства ЧП произошедшего на территории Минского района 31 июля, сообщают в пресс-службе ведомства.

– Отравления средней степени тяжести получили во время работ сотрудники организации по ремонту и обслуживанию скважин, – уточнили в пресс-службе.

Известно, что работники ООО в тот день обслуживали водозаборную скважину на территории дома-интерната для ветеранов войны и труда. 29-летний мастер работал внизу, на глубине примерно три метра, когда потерял сознание. На помощь ему спустился 24-летний коллега и тоже внизу почувствовал слабость.

– Произошло отравление парами и скопившимися газами от работающей бензиновой мотопомпы, – пояснили в СК.

Вытаскивать пострадавших отправились два других работника организации. Они надели защитные маски и при помощи служащих интерната вытащили коллег на поверхность. Всех четверых госпитализировали в отделение токсикологии больницы, предварительный диагноз – отравление средней степени тяжести.

По факту ЧП на производстве проводится расследование.