12-летний мальчик потерялся в лесу в Кличевском районе

Мальчика в лесу ищут милиция и спасатели. Фото: МВД.

Школьник был в лесу с маминой подругой

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В четверг, 1 августа, рядом с деревней Дубна в Кличевском районе потерялся школьник, информируют в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

О пропаже 12-летнего мальчика сообщила женщина, подруга матери ребенка, с которой ребенок пошел в лес собирать грибы.

– Они вместе пробыли в лесном массиве несколько часов, потом вышли на дорогу. Но мальчик снова попросился зайти в лес, женщина его отпустила, а через какое-то время школьник не стал отзываться на окрики, – рассказали в пресс-службе.

Несколько часов назад от гражданки поступило заявление в милицию о пропаже ребенка. Самостоятельно найти школьника у нее не получилось.

– На данный момент поиски пропавшего школьника ведут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели, – пояснили в МВД.

Приметы ребенка: мальчику на вид около 12 – 13 лет, был светло-синей байке, светло-зеленых спортивных штанах, коричневых кроссовках с фиолетовым пластмассовым ведерком.

Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка позвоните 102.