12-летний мальчик потерялся в лесу в Кличевском районе
В четверг, 1 августа, рядом с деревней Дубна в Кличевском районе потерялся школьник, информируют в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.
О пропаже 12-летнего мальчика сообщила женщина, подруга матери ребенка, с которой ребенок пошел в лес собирать грибы.
– Они вместе пробыли в лесном массиве несколько часов, потом вышли на дорогу. Но мальчик снова попросился зайти в лес, женщина его отпустила, а через какое-то время школьник не стал отзываться на окрики, – рассказали в пресс-службе.
Несколько часов назад от гражданки поступило заявление в милицию о пропаже ребенка. Самостоятельно найти школьника у нее не получилось.
– На данный момент поиски пропавшего школьника ведут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели, – пояснили в МВД.
Приметы ребенка: мальчику на вид около 12 – 13 лет, был светло-синей байке, светло-зеленых спортивных штанах, коричневых кроссовках с фиолетовым пластмассовым ведерком.
Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка позвоните 102.
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