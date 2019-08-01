2019-08-01T21:52:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей

Школьники поедут на оздоровление в «Зубренок»
Надежда БУТОВИЧ
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Взаимное приглашение детей поспособствует существенному углублению сотрудничества между Беларусью и Китаем. Фото: pixabay.com.Взаимное приглашение детей поспособствует существенному углублению сотрудничества между Беларусью и Китаем. Фото: pixabay.com.
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В Беларуси для китайских школьников будет организован оздоровительных отдых, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

92 ребенка из Китая отправятся на отдых в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Для этого Александр Лукашенко распорядился выделить из президентского резервного фонда Беларуси примерно 387 тысяч белорусских рублей (Прим.: около 190 тысяч долларов).

– Такое решение было подписано главой страны, – уточнили в пресс-службе 1 августа.

Поясняется, что финсредства выделяются с целью реализации меморандума о намерениях по сотрудничеству в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая, подписанным в начале года, 10 января 2019 года.

– Уже по традиции в программу пребывания в Беларуси ребят из Китая включаются санаторные и оздоровительные услуги на базе «Зубренка», а также экскурсии и другие культмероприятия в Минске и других регионах, – добавили в информационной службе главы страны.

Считается, что взаимное приглашение детей поспособствует существенной интеграции сотрудничества государств в социальной и гуманитарной сферах. А также станет еще одним значимым мероприятием в рамках года образования Беларуси в Китае.

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