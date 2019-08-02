Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли

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12-летний мальчик вместе с маминой подругой пошёл за грибами 1 августа. В какой-то момент он пропал из виду и перестал откликаться. Женщина не смогла самостоятельно отыскать ребёнка и обратилась в милицию. На поиски подростка выехали сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.

Вечером того же дня стало известно, что мальчик найден более чем в 20 километрах от места пропажи. Житель деревни Суша позвонил в дежурную часть Кличевского РОВД и сообщил, что его 15-летний сын со своим приятелем встретили пропавшего подростка в деревне. С ним все в порядке, - сообщает belta.by