2019-08-02T08:56:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли

Он прошёл более 20 километров
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Подросток дошел до деревни СушаПодросток дошел до деревни СушаФото: Раиса ЮДИНА
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12-летний мальчик вместе с маминой подругой пошёл за грибами 1 августа. В какой-то момент он пропал из виду и перестал откликаться. Женщина не смогла самостоятельно отыскать ребёнка и обратилась в милицию. На поиски подростка выехали сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.

Вечером того же дня стало известно, что мальчик найден более чем в 20 километрах от места пропажи. Житель деревни Суша позвонил в дежурную часть Кличевского РОВД и сообщил, что его 15-летний сын со своим приятелем встретили пропавшего подростка в деревне. С ним все в порядке, - сообщает belta.by

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