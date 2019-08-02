2019-08-02T11:50:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно

Ветер - северный и северно-западный, дожди
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Одно утешение: такую погоду любят грибыОдно утешение: такую погоду любят грибыФото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 2 августа, в Беларуси будет прохладно и дождливо. Днем ожидается от +15 до +21 °С. Ветер - северный и северо-западный. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

3 августа по республике будет облачно с прояснениями. Местами прольются дожди, а ночью и утром ожидается слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью +7...+12 °С, а днем от +13 °С по северу и до +23 °С по югу страны. Ветер северный, умеренный.

4 августа Беларусь окажется под влиянием воздушных масс, поступающих со стороны Северной Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, а днем на большей части страны пройдут дожди. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С. Днем - от +13 °С по северу и до +23 °С по югу страны, - передает Белгидромет.

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