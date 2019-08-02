2019-08-02T12:10:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы

Раньше женщина не привлекалась к ответственности
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Материалы проверки переданы в СК Республики Беларусь для дачи правовой оценкиМатериалы проверки переданы в СК Республики Беларусь для дачи правовой оценкиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Советское РУВД г. Минска обратилась женщина. Она заявила, что оставила свои лекарства в камере хранения магазина, а когда вернулась за ними, ячейка была пустой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след похитительницы. Ею оказалась неработающая 44-летняя минчанка. Она рассказала, что пришла в один из столичных супермаркетов за покупками и обратила внимание, что в камере хранения кто-то оставил пакет с лекарствами. Через некоторое время она вновь вернулась к ячейке и обнаружила, что медикаменты все еще там. Злоумышленница присвоила лекарства себе, сумма ущерба составила около 80 рублей. Как пояснила фигурантка, украденные препараты она хотела отдать своей маме, у которой болят суставы.

- Часть 1 статьи 205 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Беларусь трактует кражу как тайное хищение имущества. Данное противоправное деяние наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, - цитирует заместителя начальника Советского РУВД г. Минска Виктора Станиславчика ГУВД Мингорисполкома.

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