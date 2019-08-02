2019-08-02T12:13:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети

Школьницу сняли с балкона многоэтажки
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Подросток все время повторяла, что так будет лучше для всехПодросток все время повторяла, что так будет лучше для всехФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Подросток вела прямой видеоэфир. Общаясь со своими подписчиками, она рассказала, что собирается свести счеты с жизнью. Жуткое намерение услышала подруга девушки. Разумеется, она позвонила в милицию.

Все происходило на общем балконе 19-го этажа дома на улице Руссиянова. Получив сообщение, оперативный дежурный незамедлительно отправил туда милицейский наряд. По дороге к месту событий оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников нашел страничку школьницы в соцсети. Он начал с ней общаться, убеждать не совершать столь глупый поступок. В ходе беседы ему удалось оттянуть момент, когда девушка перелезет через ограждение балкона.

Милицейский наряд прибыл к месту происшествия в считаные минуты. Дмитрий Гутников поднялся на этаж, где находилась школьница, и оттащил ее от парапета. Затем связался с родителями девушки и лично передал им дочь с просьбой обратить внимание на ее психологическое состояние.

Почему школьница решила покончить с собой, она так и не смогла объяснить. Лишь все время повторяла, что так будет лучше для всех. Известно, что она не проживала в той высотке на улице Руссиянова, сообщает агентство "Минск-Новости".

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