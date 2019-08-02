2019-08-02T12:16:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице

Мужчина два месяца назад пересдал на права, так как его лишали за пьяное вождение
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мотоциклист сбил двух женщин и сам попал в больницу. Фото: УВД.Мотоциклист сбил двух женщин и сам попал в больницу. Фото: УВД.
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1 августа в Полоцком районе на шестом километре автодороги Новополоцк - Полоцк две женщины попали в ДТП. Они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, когда обеих сбил мотоцикл. По предварительной информации, в зоне видимости женщин перехода не было.

В больницу с травмами попали все - и женщины, и мотоциклист. За рулем мотоцикла был 44-летний житель Полоцка. Мужчина только два месяца назад пересдал на права, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. В 2010 году его лишили прав за вождение в нетрезвом виде, а в 2012-м привлекали к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

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