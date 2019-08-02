Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья

Те семьи, что стоят на учете больше года, собираются обеспечить жильем за 2 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас его можно тратить только на получение платных медицинских услуг

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Возможно, список исключений досрочного использования денег семейного капитала скоро расширится. Начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александра Авраменко заявил, что сейчас разрабатывается проект указа, согласно которому средства семейного капитала можно будет использовать досрочно на строительство жилья. Документ уже поддержали заинтересованные ведомства, и он почти готов для представления на экспертизу.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов отметил, что в Минской области на 1 января 2019 года в улучшении жилищных условий нуждались более 6,8 тыс. многодетных семей. Согласно заданию правительства, в этом году нужно обеспечить жильем 2 112 таких семей, цитирует председателя belta.by.

Семейный капитал ввели в Беларуси в 2015 году. Он предоставляется гражданам страны при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 до 31 декабря 2019 года. В планах властей продлить программу еще на 5 лет. За каждого третьего и последующего ребенка семье выделяется 10 тысяч долларов. Распоряжаться этими деньгами можно по истечении 18 лет со дня рождения. Исключение – досрочное использование средств на платные медицинские услуги.