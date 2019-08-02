Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон

Спустя 70 с лишним лет после войны в земле все еще находят боеприпасы. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Жительница Пружан разбивала возле дома клумбу, когда инструмент поддел в земле странный предмет, похожий на патрон. О находке пенсионерка сообщила в милицию. Боеприпас забрали на экспертизу.

Эксперт Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз дал заключение: патрон - от винтовки, изготовлен в Италии.

- Также установлено, что он является боеприпасом к винтовкам Манлихер-Каркано, ручным пулеметам Breda образца 1930 года и Бриксиа образца 1921 - 1923 годов, - комментирует Татьяна Коток, официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Похожим образом нашла боеприпасы жительница Каменца, когда полола огород. Это оказались патроны к пистолетам Токарева 1930 - 1933 годов и пистолетам-пулеметам Дегтярева образца 1940 года.