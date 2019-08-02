В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник

Пожилой человек ушел за грибами «на полчасика» и не взял с собой мобильник

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81-летнего пенсионера ищут в лесу около деревни Поддубье Витебского района. Мужчина был на даче и 1 августа около пяти часов вечера решил «на полчасика» сходить в лес, посмотреть, естьли там грибы. Из леса пенсионер не вернулся. Тревогу забила его знакомая. Поздним вечером женщина обратилась в милицию.

Сотрудники МЧС, милиция и военнослужащие прочесывают местность в районе деревни Поддубье, рассказали в УВД Витебского облисполкома. Ситуация осложняется тем, что пенсионер не взял с собой мобильный телефон.

-Пожилые люди, переоценивая себя и свои физические возможности, без сопровождения более молодых спутников забредают в глухие места леса и не могут самостоятельно найти обратную дорогу. Не пускайте стариков и детей одних в лес,- напомнили в УВД. – Тем, кто отправляется в лес, обязательно нужно брать с собой мобильный телефон и воду, предупредить близких в какой район направляетесь и когда вернетесь. Если кто-то знает, где находится пенсионер, позвоните 102.