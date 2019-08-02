2019-08-02T14:27:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком

Продолжение истории «вонючего завода», из-за которого люди жалуются на тошноту и кровь из носа
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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15 августа состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК». Первый вопрос в повестке дня - расторжение контракта с ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ). Информация об этом появилась на сайте комбината.

- В ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по выпуску сульфатной беленой целлюлозы. Пусконаладочные работы на заводе планируется завершить до конца года. Предполагается, что производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн, - сообщает belta.by.

Скандал вокруг «вонючего» завода продолжается с 2017 года. Тогда на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» запустили завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Когда предприятие заработало, жители города и окрестных деревень взвыли: то и дело Светлогорск накрывало облако неприятного запаха гнилой кислой капусты. Люди жаловались не только на вонь, но и на головокружение, першение в горле, тошноту и другие недуги.

Жители райцентра называют предприятие "вонючим заводом" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жители райцентра называют предприятие "вонючим заводом"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Причина симптомов - бесцветные ядовитые газы меркаптаны. Это производные углеводородов, которые выделяются в том числе при производстве целлюлозы. Светлогорчане требовали остановить работу «вонючего завода»: устраивали флешмоб в соцсетях, встречались с руководством предприятия, собирались на центральной площади.

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