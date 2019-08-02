2019-08-02T14:33:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска

20-летняя Валентина Шамко из Минска победила в конкурсе “Я валошка” от создателей василькового мороженого “Белы полюс”
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Фото: Елизавета ГОРЕВАЯФото: Елизавета ГОРЕВАЯ
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Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое. Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу - запас пломбира “Валошка” на целое лето.

Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в Минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле. Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница эксклюзивного приза делится фотографиями столичного поля и приглашает всех желающих в Ботанический сад, чтобы увидеть васильковый надел вживую. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы - пейзаж непривычный и впечатляющий.

Фото: Елизавета ГОРЕВАЯ

Фото: Елизавета ГОРЕВАЯ

Поле не только выполняет эстетическую функцию, но и имеет символический смысл. По словам инициатора проекта - бренда “Белы полюс”, примерно столько васильков и ржи нужно для изготовления мороженого, объема которого будет достаточно, чтобы накормить цветочным мороженым всех посетителей Ботанического сада на протяжении дня.

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