Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска

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Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое. Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу - запас пломбира “Валошка” на целое лето.

Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в Минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле. Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница эксклюзивного приза делится фотографиями столичного поля и приглашает всех желающих в Ботанический сад, чтобы увидеть васильковый надел вживую. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы - пейзаж непривычный и впечатляющий.

Фото: Елизавета ГОРЕВАЯ

Поле не только выполняет эстетическую функцию, но и имеет символический смысл. По словам инициатора проекта - бренда “Белы полюс”, примерно столько васильков и ржи нужно для изготовления мороженого, объема которого будет достаточно, чтобы накормить цветочным мороженым всех посетителей Ботанического сада на протяжении дня.