2019-08-02T14:42:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране

Совет министров дал согласие на финансирование проекта
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Министерству экономики поручено письменно уведомить NEFCO об отсутствии возражений со стороны БеларусиМинистерству экономики поручено письменно уведомить NEFCO об отсутствии возражений со стороны БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Деньги для финансирования инвестиций, связанных с развитием рынка электрических транспортных средств, выделит Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO). Согласно проекту, на эти цели ООО «БНБ Лизинг» получит до 1 млн евро.

Северная экологическая финансовая корпорация стремится оказывать положительное влияние на окружающий мир. Она финансирует проекты зеленого роста и климатические проекты, отдавая приоритет проектам в Восточной Европе, регионе Балтийского моря, Арктическом и Баренцевом регионах, - сообщает belta.by.

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