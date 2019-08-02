2019-08-02T16:09:49+03:00
Общество
КП Беларусь

На реке Вилия вылупился цмок

ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: УО "Вилейский государственный колледж"Фото: УО "Вилейский государственный колледж"
Изменить размер текста:

Раньше на Вилии был застенок Кривознаки, а теперь там просто деревня. Река в этом месте делает 9 петель. И в народе есть поверье, что раньше на всех 9 поворотах стояли знаки. Их оставлял цмок - загадочное существо из белорусской мифологии. Так он предупреждал людей, которые плыли в Вилейку, о том, что впереди водоворот или отмель.

Совсем недавно из яйца того древнего цмока вылупился молоденький. Он появился благодаря мастеру производственного обучения Вилейского колледжа Опарику В. Н., коллективу и учащимся колледжа. Местные жители надеются, что новый талисман защитит их, принесет богатство, удачу и присмотрит за колледжем.

Фото: УО "Вилейский государственный колледж"

Фото: УО "Вилейский государственный колледж"

Слово «цмок» вызывает недоумение не только у иностранцев, но и у некоторых белорусов. Мало кто догадывается, что оно обозначает самого настоящего дракона. Только, в отличие от Змея Горыныча, белорусский цмок был добрый. Шил одежду, обувь и помогал людям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»
Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией
Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране
Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска
Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком
В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник
Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон
Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья
Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице
Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети
Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы
Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно
Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли
Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей