На реке Вилия вылупился цмок

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Раньше на Вилии был застенок Кривознаки, а теперь там просто деревня. Река в этом месте делает 9 петель. И в народе есть поверье, что раньше на всех 9 поворотах стояли знаки. Их оставлял цмок - загадочное существо из белорусской мифологии. Так он предупреждал людей, которые плыли в Вилейку, о том, что впереди водоворот или отмель.

Совсем недавно из яйца того древнего цмока вылупился молоденький. Он появился благодаря мастеру производственного обучения Вилейского колледжа Опарику В. Н., коллективу и учащимся колледжа. Местные жители надеются, что новый талисман защитит их, принесет богатство, удачу и присмотрит за колледжем.

Фото: УО "Вилейский государственный колледж"

Слово «цмок» вызывает недоумение не только у иностранцев, но и у некоторых белорусов. Мало кто догадывается, что оно обозначает самого настоящего дракона. Только, в отличие от Змея Горыныча, белорусский цмок был добрый. Шил одежду, обувь и помогал людям.