Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией

У президента прошло совещание по экономическим вопросам

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что на совещании президент подробно проинформировал членов правительства о недавних переговорах с Путиным и распорядился поторопиться с согласованием программы действий.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», - цитирует Румаса belta.by.

Он добавил, что после согласования нескольких вопросов разработают дорожные карты по секторам. Их презентация главами государств запланирована на ноябрь.

Также Лукашенко поручил МИДу активизировать работу по визовым вопросам с ЕС и Россией.