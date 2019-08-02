2019-08-02T16:43:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией

У президента прошло совещание по экономическим вопросам
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: belta.byФото: belta.by
Изменить размер текста:

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что на совещании президент подробно проинформировал членов правительства о недавних переговорах с Путиным и распорядился поторопиться с согласованием программы действий.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», - цитирует Румаса belta.by.

Он добавил, что после согласования нескольких вопросов разработают дорожные карты по секторам. Их презентация главами государств запланирована на ноябрь.

Также Лукашенко поручил МИДу активизировать работу по визовым вопросам с ЕС и Россией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси туризм отделят от спорта и выделят в отдельное ведомство?
В Слониме специалист по кредитованию обманула знакомых и банк на $260 тысяч
Камеры будут фиксировать выезд на встречку и другие нарушения ПДД
«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»
На реке Вилия вылупился цмок
Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране
Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска
Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком
В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник
Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон
Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья
Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице
Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети
Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы
Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно
Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли
Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей