2019-08-02T16:50:25+03:00
Общество
КП Беларусь

«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»

Пенсионер, который ушел за грибами "на полчасика" и потерялся, нашли живым и здоровым
Наталья ПАРТОЛИНА
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81-летний грибник заблудился в лесу, переночевал в стогу сена, а потом вышел к людям. Фото: УВД.81-летний грибник заблудился в лесу, переночевал в стогу сена, а потом вышел к людям. Фото: УВД.
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81-летнего дачника, который 1 августа ушел за грибами и потерялся в лесу, нашли живым и здоровым, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина, которого искали всю ночь и утро, вышел к деревне Ранино. Местные жители накормили его и обогрели, а потом отвезли домой - в деревню Поддубье. Пенсионера, заблудившегося в лесу, искали сотрудники МЧС, милиции и военнослужащие. У мужчины не было с собой мобильного телефона - в лес он зашел «на полчасика». Мужчина рассказал, что ночью, когда блуждал по лесу, слышал звуки сирен, но в темноте не смог сориентироваться, куда идти. Вышел из леса в поле, переночевал в стоге соломы, а утром пошел дальше.

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