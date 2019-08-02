2019-08-02T17:16:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Камеры будут фиксировать выезд на встречку и другие нарушения ПДД

Функционал системы мониторинга общественной безопасности расширяется
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Система сможет опознавать автомобильные номера 14 странСистема сможет опознавать автомобильные номера 14 странФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Республиканская система мониторинга общественной безопасности существует с 2017 года. С весны 2019-го заработала ее еще одна часть - стационарная система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки. Ее задача – ежеминутно фотографировать авто нарушителя. Водитель, попавший в объектив камеры, получит по почте письмо для оплаты штрафа. Но теперь функционал системы станет еще шире.

В ПО видеоаналитики предусматривается внедрение модуля автоматического распознавания номеров. Помимо белорусских, система определит номера России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии.

После того, как она «считает» номер, в базу данных попадут сведения о дате, времени, месте обнаружения машины и направлении ее движения. Там же будут доступны ссылки на видеофрагменты. Найти интересующий автомобиль будет так же просто, как в обычном поисковике.

Помимо ловли нарушителей, новый модуль позволит мониторить состояние транспортных потоков (пробки, заторы), фиксацию выездов на встречку в запрещенных местах, повороты, развороты и движение, нарушающее ПДД, - информирует МВД Беларуси.

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