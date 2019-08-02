2019-08-02T18:14:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слониме специалист по кредитованию обманула знакомых и банк на $260 тысяч

Женщина несколько лет занималась мошенничеством
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина занимала у знакомых деньги и даже не собиралась отдавать.Женщина занимала у знакомых деньги и даже не собиралась отдавать.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Слониме главный специалист по кредитованию физлиц одного из расчетно-кассовых центров обвиняется в мошенничестве и крупных хищениях, сообщают в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.

Известно, что работница банка в течение нескольких лет, с января 2014 по октябрь 2018 года, многократно под различными предлогами присваивала деньги у знакомых, даже и не намереваясь их когда-либо возвращать.

– А в апреле 2017 года, когда ее подруга пришла в банк, чтобы закрыть кредит – женщина сделала вид, что операция проведена. А сама не закрыла договор и забрала банковскую карточку. Чужим «пластиком» она распоряжалась, как собственными деньгами: снимала наличность, платила за покупки и услуги. Это продолжалось примерно полгода, были похищены свыше 6 тысяч рублей, – рассказали в областной прокуратуре.

Прокурор согласился с выдвинутым обвинением. Никому из потерпевших граждан и юрлиц за время следствия ущерб женщина не возмещала.

– Всего фигурантке инкриминируются 72 эпизода мошенничества с имуществом граждан и финучреждения. Нанесенный ущерб превысил 540 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе.

Обвиняемая до суда находится под стражей.

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