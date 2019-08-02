2019-08-02T19:20:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске минчанин-аферист выманил на «бизнес» €20 тысяч

Милиция ищет и других жертв мошенника
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина представлялся бизнесменом и просил денег в долг. Фото: МВД.Мужчина представлялся бизнесменом и просил денег в долг. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Правоохранителями Витебщины задержан по подозрению в мошенничестве 48-летний житель столицы, сообщает представитель пресс-службы МВД в официальном аккаунте в Telegram.

«Коммерческий аферист» приехал из Минска в областной центр с единственной целью: найти доверчивых граждан и обогатиться за их счет.

– Жертвам злоумышленник представлялся бизнесменом. По легенде в столице у него была фирма, оказывающая оздоровительные услуги. Войдя в доверие мужчина одолжал крупные суммы якобы на развитие бизнеса, а получив деньги, бесследно исчезал. Украденное тратил по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе.

Всего мошенник завладел более чем 20 тысячами евро. На данный момент, известны трое потерпевших, но в милиции считают, что обманутых аферистом людей может быть намного больше.

Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Если вы были обмануты мужчиной на фото, позвоните 102.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Рогачевском районе комбайнер изрезал руки и ноги о жатку комбайна
В Березе 37-летний рабочий упал с 8-метровой высоты с крыши детсада
Видеофакт. В Лунинце пьяный бесправник разбил угнанный Jaguar
Раненого в Турции белорусского дипломата выписали из больницы
В Беларуси туризм отделят от спорта и выделят в отдельное ведомство?
В Слониме специалист по кредитованию обманула знакомых и банк на $260 тысяч
Камеры будут фиксировать выезд на встречку и другие нарушения ПДД
«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»
Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией
На реке Вилия вылупился цмок
Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране
Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска
Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком
В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник
Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон
Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья
Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице
Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети
Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы
Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно
Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли
Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей