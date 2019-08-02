В Витебске минчанин-аферист выманил на «бизнес» €20 тысяч

Изменить размер текста: A A

Правоохранителями Витебщины задержан по подозрению в мошенничестве 48-летний житель столицы, сообщает представитель пресс-службы МВД в официальном аккаунте в Telegram.

«Коммерческий аферист» приехал из Минска в областной центр с единственной целью: найти доверчивых граждан и обогатиться за их счет.

– Жертвам злоумышленник представлялся бизнесменом. По легенде в столице у него была фирма, оказывающая оздоровительные услуги. Войдя в доверие мужчина одолжал крупные суммы якобы на развитие бизнеса, а получив деньги, бесследно исчезал. Украденное тратил по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе.

Всего мошенник завладел более чем 20 тысячами евро. На данный момент, известны трое потерпевших, но в милиции считают, что обманутых аферистом людей может быть намного больше.

Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Если вы были обмануты мужчиной на фото, позвоните 102.