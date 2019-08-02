Раненого в Турции белорусского дипломата выписали из больницы

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На днях «Комсомолка» сообщала, что белорусского дипломата, в которого в Анкаре несколько раз выстрелил местный житель, спустя несколько суток после операции перевели из реанимации в палату. И вот в пятницу, 2 августа, стало известно, что мужчину выписали из больницы, информирует belta.by со ссылкой на Андрея Шупляка, замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИДа.

– Пострадавший в столице Турции советник посольства Александр Поганшев, несомненно, пошел на поправку. Его выписали из больницы и до полного выздоровления он будет находиться дома, – пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, на дипломата напали 24 июля. Когда он вместе с сыном возвращался в квартиру, в одном из спальных районов в Анкаре, его сосед по дому открыл стрельбу. Нападавший мужчина являлся отставным военным с неуравновешенной психикой. Он произвел несколько выстрелов в дипломата, после чего застрелился.

Позже глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что произошедший несчастный случай не имел абсолютно никакого политического подтекста.