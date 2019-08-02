2019-08-02T20:29:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Лунинце пьяный бесправник разбил угнанный Jaguar

Машину нарушитель украл у сожительницы
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина захотел прокатиться на дорогом авто, но врезался в столб. Фото: стоп-кадр.Мужчина захотел прокатиться на дорогом авто, но врезался в столб. Фото: стоп-кадр.
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ДТП в райцентре произошло прямо на глазах у сотрудников Департамента охраны Лунинца, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители даже засняли на видеорегистратор «маневр» пьяного водителя на «Ягуаре», после которого дорогая машина «встретилась» с фонарным столбом.

– Во время разбирательства ДТП стало известно, что авто числится в угоне, – уточнили в пресс-службе.

Заявление об автоугоне поступило от местной жительницы. Женщину попросила сестра, хозяйка авто, перегнать машину из Барановичей в Лунинец. Горожанка так и сделала, привезла иномарку в родной город, оставила во дворе собственного дома, а к вечеру, когда за машиной пришел покупатель, увидела, что легковушки и след простыл.

– Когда инспекторы ГАИ прибыли оформлять ДТП, выяснилось, что «Ягуар» был угнан. Машиной управлял безработный ранее судимый 41-летний житель Кобрина, сожитель заявительницы. Мужчина тайком взял ключи от дорогой иномарки, сел за руль без прав и в состоянии опьянения (Прим.: 1,5 промилле), – пояснили правоохранители.

Против угонщика возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания. Кроме того, на мужчину составлены административные протоколы за пьяную езду, управление без прав и нарушение правил при маневрировании.

Сожитель угнал Ягуар и совершил на нем ДТП.https://brest.mvd.gov.by/ru/news/944

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