В Березе 37-летний рабочий упал с 8-метровой высоты с крыши детсада
Несчастный случай произошел 30 июля в Березе, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.
Ремонтируя кровлю детского сада, с высоты сорвался 37-летний рабочий одного из предприятий города.
– Мужчина выполнял работы примерно на 8-метровой высоте, находясь на металлической лестнице. В какой-то момент отломалась часть стремянки, прикрепленной к стене, и рабочий сорвался вниз, – уточнили в пресс-службе.
Строитель получил серьезные травмы и сейчас находится в коме, информируют СМИ.
Еще один случай производственного травматизма произошел в другом регионе на Брестчине, прокомментировали в СК.
Из-за порыва ветра стропильная система обрушилась прямо на рабочих. Фото: СК.
– Травмы 31 июля получили двое работников в Жабинковском районе, – уточнили в ведомстве. – Мужчины были заняты установкой стропильных систем в здании склада. В один момент сильный ветер балки, и они с 4-метровой высоты рухнули прямо на мужчин.
Рабочие получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Следователи проводят проверку обоих несчастных случаев на производстве.
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