2019-08-02T21:06:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березе 37-летний рабочий упал с 8-метровой высоты с крыши детсада

Мужчина в коме в тяжелом состоянии
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Под строителем сломалась лестница и он упал с высоты.Под строителем сломалась лестница и он упал с высоты.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 30 июля в Березе, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Ремонтируя кровлю детского сада, с высоты сорвался 37-летний рабочий одного из предприятий города.

– Мужчина выполнял работы примерно на 8-метровой высоте, находясь на металлической лестнице. В какой-то момент отломалась часть стремянки, прикрепленной к стене, и рабочий сорвался вниз, – уточнили в пресс-службе.

Строитель получил серьезные травмы и сейчас находится в коме, информируют СМИ.

Еще один случай производственного травматизма произошел в другом регионе на Брестчине, прокомментировали в СК.

Из-за порыва ветра стропильная система обрушилась прямо на рабочих. Фото: СК.

Из-за порыва ветра стропильная система обрушилась прямо на рабочих. Фото: СК.

– Травмы 31 июля получили двое работников в Жабинковском районе, – уточнили в ведомстве. – Мужчины были заняты установкой стропильных систем в здании склада. В один момент сильный ветер балки, и они с 4-метровой высоты рухнули прямо на мужчин.

Рабочие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Следователи проводят проверку обоих несчастных случаев на производстве.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Рогачевском районе комбайнер изрезал руки и ноги о жатку комбайна
Видеофакт. В Лунинце пьяный бесправник разбил угнанный Jaguar
Раненого в Турции белорусского дипломата выписали из больницы
В Витебске минчанин-аферист выманил на «бизнес» €20 тысяч
В Беларуси туризм отделят от спорта и выделят в отдельное ведомство?
В Слониме специалист по кредитованию обманула знакомых и банк на $260 тысяч
Камеры будут фиксировать выезд на встречку и другие нарушения ПДД
«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»
Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией
На реке Вилия вылупился цмок
Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране
Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска
Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком
В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник
Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон
Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья
Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице
Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети
Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы
Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно
Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли
Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей