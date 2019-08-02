2019-08-02T21:47:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачевском районе комбайнер изрезал руки и ноги о жатку комбайна

ЧП во время уборочной компании расследует СК
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина остановил комбайн, но все равно получил травмы.Мужчина остановил комбайн, но все равно получил травмы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Сотрудниками Следственного комитета на Гомельщине расследуется случай производственного травматизма во время уборочной компании, проинформировали belta.by в пресс-службе областного УСК.

Несчастный случай произошел на территории Рогачевского района на одном из полей местного сельхозпредприятия – КСУП «Высокий».

– В четверг, 1 августа, вечером, около 19.30 часов, механизатор агрохозяйства работал в поле на комбайне. 52-летний мужчина остановил комбайн для того, чтобы очистить жатку. Но в процессе работы поранил ноги и сильно изрезал руки. Мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу, – сообщили в пресс-службе.

Угрозы жизни комбайнера нет, уточнили в УСК.

На данный момент, следователями проводится проверка по факту травмирования, выясняются причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая на производстве.

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