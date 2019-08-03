2019-08-03T08:49:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Орше нашли человеческие кости, милиция проводит проверку

Костные останки нашли, когда ремонтировали теплотрассу
Наталья ПАРТОЛИНА
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Человеческие останки находят на этом месте уже несколько раз за две недели. Фото: УВД.Человеческие останки находят на этом месте уже несколько раз за две недели. Фото: УВД.
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На улице Флерова в Орше уже две недели находят человеческие останки. Там производят земляные работы – ремонтируют теплотрассу.Первый раз сигнал в милицию поступил еще 21 июля.

-На место проведения выбыла следственно-оперативная группа. Был произведен осмотр, изъяты фрагменты костных останков. Аналогичные вызовы поступали еще несколько раз,- рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

По факту обнаружения останков проводится проверка. Экспертам предстоит определить предположительную давность захоронения.

- На протяжении всего времени, пока при производстве земляных работ на поверхность будут извлекаться человеческие костные останки, правоохранители будут выезжать для их сбора и изъятия,- заверили в УВД.

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