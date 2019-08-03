КП Беларусь
В Малорите 12-летнего мальчика засыпало песком на стройке, ребенок погиб
Тело ребенка нашла мать
12-летний мальчик погиб в Малорите, его засыпало песком.Фото: Оксана БРОВАЧ
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12-летнего мальчика нашли мертвым на территории строительства жилого дома в Малорите. Трагедия случилась 2 августа.
Сообщение в РОВД из больницы о смерти ребенка поступило в 20.40.
-По предварительной информации: мальчик днем с друзьями ушёл на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Мама пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Наполовину засыпанное песком тело ребенка находилось рядом,- сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Медики скорой помощи констатировали смерть ребена.
Проводятся следственно-оперативные действия, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
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