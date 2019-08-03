2019-08-03T09:57:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте мошенники выманивали деньги у стариков, утверждая, что с их близкими случилась неприятность

От имени сыновей и внуков пенсионерам звонили люди с криминальным прошлым
Алиса МИЕЛОФОН
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Мошенники звонили пенсионерам от имени их родственников и выманивали крупные суммы.Мошенники звонили пенсионерам от имени их родственников и выманивали крупные суммы.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Бресте осудили мошенника, который выманивал деньги у доверчивых пожилых людей. Мужчина вместе с подельниками звонил пенсионерам, убеждал в том, что их родственник попал в беду и, чтобы выручить его, нужна крупная сумма. Историю рассказывает «Вечерний Брест».

77-летней пенсионерке позвонил ее внук. Молодой человек говорил невнятно, объяснив это тем, что у него разбита губа, и попросил перезвонить его знакомому. Тот рассказал, что внук пенсионерки на лестнице нечаянно схватился за девушку, та упала и разбила голову. Чтобы «откупиться» от возбуждения уголовного дела и компенсировать девушке расходы на лечение, нужны деньги. Женщина поверила мошенникам и отдала все, что у нее было – 1470 рублей. Через три недели жертвой мошенников стал 87-летний пенсионер. Те убедили его отдать 1500 рублей и 1000 долларов за то, чтобы его сын избежал уголовной ответственности, которая якобы ему грозила за избиение человека. Еще через несколько дней мошенник позвонил 75-летней женщине и рассказал, что ее сын подрался с соседом и ему грозит уголовная ответственность. Когда мошенник явился к пенсионерке за деньгами, его задержали с поличным.

Мошенником оказался ранее судимый Вадим К. Теперь ему придется провести 8 лет в колонии строгого режима.

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