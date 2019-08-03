Избил и бросил умирать: В Волковыске будут судить мужчину, который убил сожительницу
Волковысский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по факту причинения 61-летней женщине травм, не совместимых с жизнью.
Тело женщины нашли утром 15 мая на хуторе в Волковысском районе. Оказалось, что накануне ее избил 46-летний сожитель.
-Поводом послужил факт растраты потерпевшей совместных денег на приобретение и распитие спиртных напитков, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Избив женщину, мужчина сбросил ее головой вниз в бетонный погреб с полутораметровой высоты, убрал лестницу и закрыл погреб крышкой, чтобы та не смогла выбраться. Через полчаса он помог женщине выбраться, но снова ее избил и оставил лежать в кухне дома.
Мужчина раньше уже был судим. Вместе с сожительницей они злоупотребляли спиртным, вели аморальный образ жизни. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей и незаконном лишении свободы, опасным для жизни потерпевшей, сопровождавшимся мучениями.
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