В Пинске поймали неисправимого эксгибициониста

Мужчину раньше уже судили за подобные действия, но он снова попался на демонстрации своих половых органов

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В Пинске мужчина продемонстрировал свое «достоинство» проходящим мимо женщинам, а потом убежал и спрятался. Вскоре его задержали сотрудники милиции. Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский рассказал корреспонденту «Варяга», что задержанный причастен еще как минимум к одному подобному факту. Некоторое время назад он показывал половые органы людям на перекрестке улиц Интернациональной и Студенческой.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Раньше он уже был судим, в том числе и за совершение аналогичных преступлений. В Пинске с начала года зафиксировано еще два похожих факта. Мужчина, личность которого не установлена, демонстрировал половые органы несовершеннолетним. Задержанного хулигана проверяют на причастность к этим преступлениям.