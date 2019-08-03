В Шклове написали гимн, который славит огурец

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В Беларуси появился гимн, прославляющий огурец. В нем есть такие строки: «Славься, Великий ты наш огурец, славься, пупырчатый наш удалец!». Исполняется произведение на мотив Глинки «Славься», пишет marketing.by. Гимн будет исполнен на празднике День огурца, который пройдет в Шклове 12 августа.

Шклов считается «огуречной столицей» Беларуси. Праздник огурца отмечают здесь с 2006 года. На празднике выступают звезды белорусской эстрады – Александр Солодуха, Виктория Алешко и другие. А в 2007 году в городе появился памятник огурцу. Его установили напротив городского рынка.