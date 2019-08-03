КП Беларусь
В Лунинце вырос килограммовый помидор
Помидор-тяжеловес порадовал местную дачницу
Томат-великан завесил ровно 1000 граммов. Фото: Медиа-Полесье.
Изменить размер текста:
Ровно килограмм – на столько «потянул» огромный помидор, который вырастила жительница Лунинца. Тамара Васильевна Нагорная – увлеченный овощевод, пишет Медиа-Полесье. Женщина выращивает различные культуры на даче и не только обеспечивает овощами свою семью, но и продает их на мини-рынке.
Недавно «Комсомолка» рассказывала о рекордном огурце, который вырастил житель Калинковичей. Длина огурца перевалила за 70 сантиметров. Дачник Сергей намерен растить огурец, что называется, до победного конца.
А что растет на ваших грядках?
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»