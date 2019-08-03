В Лунинце вырос килограммовый помидор

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Ровно килограмм – на столько «потянул» огромный помидор, который вырастила жительница Лунинца. Тамара Васильевна Нагорная – увлеченный овощевод, пишет Медиа-Полесье. Женщина выращивает различные культуры на даче и не только обеспечивает овощами свою семью, но и продает их на мини-рынке.

Недавно «Комсомолка» рассказывала о рекордном огурце, который вырастил житель Калинковичей. Длина огурца перевалила за 70 сантиметров. Дачник Сергей намерен растить огурец, что называется, до победного конца.

А что растет на ваших грядках?