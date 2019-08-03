Житель Брестской области ввез в страну семь машин, выдавая их за одно и то же авто

Мужчина ввез в Беларусь из-за границы семь автомобилей "Ауди" под видом одного.Фото: Брестская таможня.

Мужчина прикручивал к разным автомобилям одни и те же номера

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Брестские таможенники вместе с сотрудниками МВД вычислили схему незаконной поставки автомобилей на территорию Евразийского экономического союза.

-57-летний житель Брестчины с октября 2018 по февраль 2019 года ввез в Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей «Ауди»,- рассказали в пресс-службе таможни.

Мужчина на территории Польши прикручивал к «Ауди» белорусские номера и въезжал на них по «зеленому коридору».

Автомобили изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей. Установлено, что его действиями бюджету причинен ущерб на 115 тысяч белорусских рублей.