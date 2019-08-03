Сотрудник МЧС погиб на пожаре в Лынтупах

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Трагедия произошла ночью 3 августа. Пожарный расчет Лынтупского РОЧС выехал по сигналу о пожаре в заброшенном здании по переулку Красельникова. Во время пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Мужчину вытащили из-под завала, но он уже был мертв.

Следственное управление УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели спасателя. Установлено, что пожар начался в одном из помещений здания. Причина пожара пока не установлена.

-Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены местные жители. Следователями изъяты следы пожарного мусора, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.