2019-08-03T17:42:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Мальчик, которого засыпало в Малорите, пытался вырыть в куче песка яму

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка
Алиса МИЕЛОФОН
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Мальчик, который погиб на стройплощадке в Малорите, пытался выкопать яму в куче песка. Фото: Следственный комитет.Мальчик, который погиб на стройплощадке в Малорите, пытался выкопать яму в куче песка. Фото: Следственный комитет.
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Малорите. Подробности трагического происшествия сообщаются в телеграм-канале СК.

Вместе с двумя друзьями мальчик катался на велосипедах. Проезжая по городу, они заметили земельный участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Участок не был огорожен. Дети решили поиграть с песком и один из них в середине кучи стал рыть яму. В это время сверху на него обрушился песок.

Друзья пытались вытащить его из песка, но у них ничего не получилось. Растерявшись, дети убежали. По дороге они встретили мать погибшего мальчика и рассказали ей о том, что произошло. Женщина побежала на стройку и нашла своего сына мертвым.

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